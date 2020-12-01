Набережную в Улан-Удэ благоустроят неизвестно когда

Проект, за который голосовали горожане, оказался банальным предвыборным пиаром





Благоустройство набережной в Улан-Удэ начнется не скоро, а точнее – неизвестно когда. Это следует из ответа мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, опубликованного на его странице в Инстаграме.





По словам Цыденова, раньше вопрос строительства дамбы был в ФЦП «Охрана озера Байкал», но в 2017 году в связи с отсутствием проектно-сметной документации его исключили. Сейчас ПСД готова, в связи с чем глава Бурятии попросил президента включить проект строительства дамбы в нацпроект «Экология». Отметим, вопрос строительства дамбы в Улан-Удэ глава Бурятии Алексей Цыденов буквально вчера поднял в ходе общения с президентом России Владимиром Путиным.По словам Цыденова, раньше вопрос строительства дамбы был в ФЦП «Охрана озера Байкал», но в 2017 году в связи с отсутствием проектно-сметной документации его исключили. Сейчас ПСД готова, в связи с чем глава Бурятии попросил президента включить проект строительства дамбы в нацпроект «Экология».





Если предположить, что дамба действительно попадет в федеральную программу в 2022 году, а на ее строительство уйдет примерно 2-3 года, то благоустройством набережной власти Улан-Удэ займутся не ранее 2025 года. Это при самом благоприятном раскладе и при условии наличия финансирования.



