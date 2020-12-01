01.12.2020
Набережную в Улан-Удэ благоустроят неизвестно когда

Набережную в Улан-Удэ благоустроят неизвестно когда

Проект, за который голосовали горожане, оказался банальным предвыборным пиаром

Благоустройство набережной в Улан-Удэ начнется не скоро, а точнее – неизвестно когда. Это следует из ответа мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, опубликованного на его странице в Инстаграме.

На вопрос, когда планируется благоустройство набережной, градоначальник ответил следующее:

«По сведениям министерства природных ресурсов Бурятии, сегодня подготовлена проектная документация на реконструкцию защитной дамбы. До конца года ее должны направить в правительство России для включения в федеральную программу на 2022 год. Благоустроить нашу набережную мы сможем только завершения работ по реконструкции дамбы».

Отметим, вопрос строительства дамбы в Улан-Удэ глава Бурятии Алексей Цыденов буквально вчера поднял в ходе общения с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Цыденова, раньше вопрос строительства дамбы был в ФЦП «Охрана озера Байкал», но в 2017 году в связи с отсутствием проектно-сметной документации его исключили. Сейчас ПСД готова, в связи с чем глава Бурятии попросил президента включить проект строительства дамбы в нацпроект «Экология».

Если предположить, что дамба действительно попадет в федеральную программу в 2022 году, а на ее строительство уйдет примерно 2-3 года, то благоустройством набережной власти Улан-Удэ займутся не ранее 2025 года. Это при самом благоприятном раскладе и при условии наличия финансирования.

Напомним, с предложением благоустройства набережной в Улан-Удэ власти Бурятии выступили еще в конце 2017 года. В январе 2018 года чиновники объявили конкурс на лучший эскизный проект по благоустройству. Всего на конкурс поступило 22 работы, 13 из них были допущены к рассмотрению, из них комиссия после долгого обсуждения выбрала три работы – финалиста. Победителя выбирали методом народного голосования, которое происходило 18 марта, в день выборов президента России, на избирательных участках.

Больше всего голосов набрал проект «Реки объединяют историю и культуру» (авторы – творческая мастерская «Улан-Удэархпроект»). Причем, согласно положению конкурса, за 1 место был предусмотрен приз в 1 млн рублей, за 2 и 3 место - 300 и 100 тысяч рублей соответственно.

Однако после проведения конкурса о благоустройстве набережной чиновники стали потихоньку забывать, а затем тема и вовсе сошла на нет. Будет ли спустя много лет актуален проект благоустройства, на который в 2018 году потратили почти 1,5 миллиона рублей, или власти проведут новый конкурс, приурочив его к новым выборам, пока не ясно.

Фото: «Номер один»
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