Улан-удэнка сдала полиции лаунж-бар «Felicity»

В заведении проводили массовые праздничные мероприятия
Жители Бурятии продолжают сообщать о нарушениях режима ограничительных мероприятий организациями общепита, торговли и сферы услуг. Обращения граждан в круглосуточном режиме принимает служба 112, сообщили в Роспотребнадзоре РБ.
Так, жительница Улан-Удэ сообщила о проведении массовых праздничных мероприятий в лаунж-баре «Felicity». Сигнал передали в оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции. Руководитель штаба, зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской поручил проверить озвученные в обращении факты.
В лаунж-бар нагрянула полиция. Правоохранители выявили в заведении нарушения в части несоблюдения требований по работе в условиях режима ограничительных мероприятий. На администратора кафе составлен протокол по 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).
Напомним, на днях в суд поступило административное дело в отношении организаторов массовой вечеринки в гриль-баре «Фабрика».
Фото: pixabay.com
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