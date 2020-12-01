Улан-удэнка сдала полиции лаунж-бар «Felicity»

В заведении проводили массовые праздничные мероприятия





Жители Бурятии продолжают сообщать о нарушениях режима ограничительных мероприятий организациями общепита, торговли и сферы услуг. Обращения граждан в круглосуточном режиме принимает служба 112, сообщили в Роспотребнадзоре РБ.