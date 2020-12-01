В Бурятии районные чиновники сдали в аренду берег Байкала и часть самого озера

Прокуратура через суд требует признать сделку незаконной





Природоохранный прокурор оспорил предоставление федеральной Байкальской земли и акватории озера частному лицу.

Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура вскрыла очередной факт вывода из под носа государства прибрежной территории Байкала, а также части его акватории.Как рассказали в надзорном ведомстве, в 2016 году администрация Кабанского района предоставила в аренду физическому лицу земельный участок для рекреационной деятельности, включающий водное пространство общей площадью 21 тысячу кв. м в районе местности «Байкальский прибой». Арендатор в 2018 году уступил своё право аренды третьему лицу.«Предоставленный земельный участок относится к особо охраняемой местности, представляет собой непосредственно береговую зону Байкала. Органы местного самоуправления не имели полномочий по распоряжению данной территорией», отметили в прокуратуре.Для восстановления законности прокурор обратился в суд с иском об истребовании участка из незаконного владения, аннулировании записи в Едином государственном реестре недвижимости и демонтаже пирса. Кабанский районный суд требования прокурора удовлетворил. Решение еще не вступило в законную силу.Фото: «Номер один»