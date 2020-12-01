Пресс-служба Администрации Тункинского района стала лучшей в Бурятии

Второе место досталось Республиканскому агентству лесного хозяйства





В Бурятии стали известны победители номинации «Лучшая пресс-служба» республиканской премии за достижения в сфере рекламы и PR «Хрустальный валенок». В этом году не обошлось без сенсаций – лучшей пресс-службой среди органов государственной власти и местного самоуправления впервые стала районная пресс-служба.

1 декабря заканчивается интернет-голосование на сайте «Хрустального валенка» за самого открытого политика, лучшего блогера и лучшее СМИ Бурятии. Но уже стали известны победители номинаций, которые не вошли в интернет-голосование, – это «Лучшая пресс-служба», «Лучшее продвижение компании в социальных сетях» и «Лучший ТикТокер». Это связано с тем, что определение победителей в каждой номинации происходит по определенной методике.Так конкурс «Лучшая пресс-служба» – этопанельное исследование, основанное на экспертном опросе журналистов. Его проводят студенты кафедры «Медиакоммуникации» ВСГУТУ с 2014 года. Исследование оценивает эффективность взаимодействия организаций Бурятии со СМИ и состоит из трех номинаций – «Пресс-служба органов государственной власти и местного самоуправления», «Пресс-служба коммерческих компаний» и «Пресс-служба некоммерческих компаний».Методика конкурса включает три этапа. На первом – десять экспертов-журналистов республиканских СМИ независимо друг от друга отмечают лучшие, по их мнению, пресс-службы текущего года. Пресс-службы, получившие больше голосов экспертов, входят в short-лист. На втором этапе эти же эксперты оценивают финалистов по трем параметрам –качество подготовки и рассылки пресс-релиза, качество организации и проведения мероприятий для СМИ и реакция на запрос и критику СМИ. На третьем этапе студенты кафедры «Медиакоммуникации» оценивают соцсети номинантов. Web-анализ аккаунтов проводится с помощью сервисов аналитики по параметрам вовлеченности в пост (ERpost) и приросту подписчиков за год. Победитель определяется в результате сложения рейтингов, полученных пресс-службами на каждом этапе конкурса.В этом году в номинации «Органы государственной власти и местного самоуправления» победила пресс-служба администрации Тункинского района Бурятии. Второе место заняло Республиканское агентство лесного хозяйства. Третье место разделили сразу три участника – Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ, Управление Роспотребнадзора и УГИБДД УМВД по Республике Бурятия.– Прежде всего, я хочу поздравить администрацию Тункинского района. Впервые за семь лет конкурса в этой номинации побеждает пресс-служба органа местного самоуправления, да еще и из отдаленного района Бурятия. Это, на мой взгляд, говорит о хорошей работе руководства района с ключевыми аудиториями, о наличии четкой стратегии развития района и понимании способов ее реализации. Не могу не отметить также Комитет городского хозяйства и Роспотребнадзор по РБ – впервые среди финалистов и сразу призеры, – прокомментировал завкафедрой «Медиакоммуникации» Андрей Кузьмин.В номинации «Пресс-служба коммерческих организаций» уже несколько лет побеждает «Улан-Удэнский авиационный завод». Второе место заняло МУП «Управление трамвая». Третье – ПАО «Бурятзолото» (Nordgold).В номинации «Пресс-служба некоммерческих организаций» подтвердил свои лидирующие позиции «Государственный русский драматический театр им. Бестужева». Второе место занял также новичок среди финалистов – «Этнографический музей народов Забайкалья». Третье – «Объединенная дирекция Баргузинского государственного природного биосферного заповедника и Забайкальского национального парка» («Заповедное Подлеморье»).Фото: пресс-служба правительства Бурятии