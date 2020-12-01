Строителям моста в Улан-Удэ дадут свет

Ход работ на объекте проконтролировал зампред правительства Бурятии





В Улан-Удэ продолжается строительство третьего моста через Уду. 29 ноября на объекте побывал зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников, сообщили в республиканском Минстрое.

Транспортный переход через Уду позволит разгрузить автомобильное движение в центральной части города и напрямую свяжет между собой Октябрьский и Железнодорожный районы, что решит проблему автомобильных пробок.- На сегодняшний день нам надо решить вопрос с Межрегиональной распределительной сетевой компанией для стабильной подачи электроэнергии на объект и организовать освещение рабочих мест. На объекте не должны допускаться травмоопасные ситуации. Световой день стал короче, работы нужно развернуть в полном объеме, - дал поручение Евгений Луковников.Зампред также обратил внимание на работу по выкупу земельных участков и объектов недвижимости. На сегодняшний день выкуплено 12 земельных участков на сумму 39,5 млн. рублей.На сегодня на правом берегу реки выполнены работы по устройству площадки для строительства опоры моста. На левом берегу выполняются работы по строительству 2-й опоры, надземного пешеходного перехода, а также переустройству сетей водоснабжения.Четырехполосный транспортный переход будет оборудован противошумовыми экранами и камерами видеонаблюдения. Длина моста составит 202 метра, ширина – 26 метров.Напомним, строительство объекта планируется завершить в 2024 году. Общая стоимость моста составляет 7,5 млрд рублей.Фото: Минстрой Бурятии