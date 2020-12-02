В Бурятии эффект от двухнедельного локдауна оказался сомнительным

Количество больных не снизилось, а бизнес подсчитывает убытки





Как выяснилось, эффект от закрытия местных предпринимателей оказался не так уж и велик. А вот экономические последствия для многих весьма ощутимы. Возможно, свою роль сыграла выборочность закрытия. Ведь федеральные сети, напомним, работали без каких-либо ограничений.

Решение закрыть большую часть бурятского малого бизнеса в области торговли промтоварами и услуг принято на основании «черной пятницы» 13 ноября. Когда в Бурятии, по данным Роспотребнадзора РБ, было зарегистрировано 237 новых случаев ковид-больных, 110 человек находилось в тот день в реанимациях, скончалось с диагнозом «ковид» шесть человек. Ровно спустя две недели после введенной самоизоляции, на 30 ноября число лабораторно подтвержденных диагнозов с «ковид» выросло до 263 больных, а смертность поднялась до 8 человек в сутки. Правда, несколько снизилось число людей в реанимациях - до 99 человек.Таким образом, как и ожидалось, двухнедельный запрет на ведение малого бизнеса во многих секторах экономики Бурятии не привел к существенному снижению числа больных ковид, что ставилось во главу угла, когда принималось это неоднозначное решение по блокировкам. Более того, ситуация остается по-прежнему сложной. Однако очередной удар по малому бизнесу в результате карантина нанесен существенный.Думается, что этот пилотный опыт повторных блокировок наверняка будет изучен в других регионах, как метод, который, увы, не сработал. И в какой-то степени можно лишь утешать себя, что жертвы и разорения малого бизнеса оказались не напрасны. В других регионах наверняка не станут вновь прыгать на собственные грабли. Хотя что-то удалось сделать за это время в вопросе борьбы с эпидемией.Так, по словам главы региона Алексея Цыденова, выросло обеспечение резервными больничными койками, лекарствами и ПЦР-тестами. Что позволило значительно сократить время ожидания больных граждан, особенно лечащихся на дому, в вопросе определения - а чем они, собственно, болеют?Между тем блокировки, введенные региональным оперативным штабом, с самого начала были половинчатыми и непроработанными. Как отмечается в самом штабе, только когда произошло закрытие бизнеса, стало понятно, насколько огромным было число федеральных сетей и магазинов, которые смогли продолжить работу во время запрета. Ведь Москва запретила местным властям закрывать крупные торговые структуры с известными марками, учитывая их особый статус.- В результате мы видели абсолютно шизофреническую картину, когда нам заявили, что крупные торговые центры закрываются, однако в реальности из залов повыгоняли малый бурятский бизнес, а все федеральные сети и бренды как работали, так и работают, - говорит Наталья, владелец бутиков по продаже обуви.По ее словам, время для карантина было выбрано самое болезненное.- Для торгующих верхней одеждой и обувью именно ноябрь - тот месяц, который кормит весь год, ведь в это время у нас наступает сильное похолодание и люди начинают переобуваться и менять гардероб, - говорит она. - Что касается декабря, то это не наш месяц, поскольку все начинают готовиться к Новому году.Однако в этот раз на фоне блокировок крупные федеральные одежные и обувные фирмы заработали огромные прибыли на фоне запрета для местных торговать.- Нас просто они «обули», - жалуются местные предприниматели. - Фактически били по своим, чтобы чужие боялись, но те же успевали зарабатывать огромные деньги, когда мы простаивали.Между тем в Улан-Удэ акция протеста местных предпринимателей, запланированная на 29 ноября, так и не состоялась - митинг не был согласован, а вариант пойти на обострение и провести несанционированное шествие предпринимателей не устроил. Поскольку оставалась лишь пара дней до снятия ограничений.Кроме предпринимателей, устали от новых ограничений и обычные люди. Например, за эти две недели многие работающие в организациях работники столкнулись с проблемой еды. Кафе, где многие обедали, были закрыты. При этом собственно чиновники, которые стояли за блокировками, не пострадали. Например, в Улан-Удэ кафе в здании Народного Хурала продолжало обслуживать чиновников и депутатов, а вход посторонним был закрыт. Привилегии и принцип разделения на категории - кому можно работать в карантин, а кому нельзя - лишь усиливают чувство несправедливости у людей.Насколько в целом возможно повторение блокировок в будущем? Эксперты сходятся во мнении, что сама региональная власть на это по своей инициативе вряд ли уже пойдет.- Нет, больше блокировок, я думаю, не будет, поскольку они ни к чему хорошему не привели, - считает член Общественной палаты РБ Борис Данилов. - Очень много издержек возникает с ними, это и весной было понятно, когда мы тем самым разорили своих предпринимателей. И одновременно искусственно создали благоприятные условия для крупного федерального бизнеса, радовавшемуся закрытию бурятских компаний. Деньги то они выводят в Москву. К тому же в будущем году в Бурятии пройдут выборы в Госдуму, и раздражать людей не слишком дальновидно.Добавим, что новые блокировки еще раз подтвердили тщетность усилий по остановке сезонной инфекции. Ведь вирус активно гуляет по популяции, и, пока наше общество не приобретет иммунитет, эпидемия вряд ли закончится.- Эпидемиологический процесс идет очень активно, и, во-первых, все больше жителей Бурятии приобретают иммунитет, а во-вторых, наблюдается существенное снижение числа тяжелых случаев к общему растущему числу заболевших, что говорит о некотором ослаблении вирулентности вируса, - говорит врач Туяна Будадариева. - Если так пойдет и дальше, то к концу зимы, скорее всего, сформируется значительная прослойка населения, у которой уже появится иммунитет к ковид-19.К этому времени подоспеет уже «противоковидная» вакцина и жизнь войдет в нормальное русло. Без авралов, запретов, блокировок и всего того, что на вирус не оказывает какого-либо существенного влияния. Как говорил последний президент СССР Михаил Горбачев, «процесс пошел». К лету он должен закончиться.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»