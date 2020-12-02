Прокуратура нашла в Бурятии бесхозную ЛЭП и подстанцию

Администрацию района заставили взять их на баланс





Прокуратура Бурятии в ходе проверки в Баунтовском районе обнаружила, что объекты электроснабжения, используемые для подачи электроэнергии населению, не имеют собственника. Бесхозными оказались 230 метров линий электропередач и трансформаторная подстанция.

«Данный факт отрицательно сказывается на надежности и безопасности в сфере электроэнергетики, создает угрозу возникновения аварийных ситуаций», отметили в надзорном ведомстве.Прокурор внес главе Баунтовского района представление, которое удовлетворено. Сейчас администрация проводит работу по постановке на учет бесхозного имущества. На эти цели уже заложены средства в бюджет района на 2021 год.Фото: «Номер один»