В Бурятии оштрафовали строительную компанию

Предприятие не заключило трудовой договор с разнорабочим





В Хоринском районе прокуратура проверила строительную компанию на предмет соблюдения трудового законодательства.

«В нарушение Трудового кодекса РФ работодатель допустил к работе гражданина без заключения с ним трудового договора. Мужчина выполнял обязанности разнорабочего», рассказали в надзорном ведомстве.Прокурор внес руководителю компании представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Кроме того, за уклонение от оформления трудового договора в отношении компании возбудили административное дело. По итогам его рассмотрения предприятие оштрафовано.Фото: «Номер один»