02.12.2020
В Бурятии оштрафовали строительную компанию

В Бурятии оштрафовали строительную компанию

Предприятие не заключило трудовой договор с разнорабочим

В Хоринском районе прокуратура проверила строительную компанию на предмет соблюдения трудового законодательства.

«В нарушение Трудового кодекса РФ работодатель допустил к работе гражданина без заключения с ним трудового договора. Мужчина выполнял обязанности разнорабочего», рассказали в надзорном ведомстве.

Прокурор внес руководителю компании представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, за уклонение от оформления трудового договора в отношении компании возбудили административное дело. По итогам его рассмотрения предприятие оштрафовано.

Фото: «Номер один»
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