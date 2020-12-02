В Бурятии оштрафовали строительную компанию

Предприятие не заключило трудовой договор с разнорабочим
В Хоринском районе прокуратура проверила строительную компанию на предмет соблюдения трудового законодательства.
«В нарушение Трудового кодекса РФ работодатель допустил к работе гражданина без заключения с ним трудового договора. Мужчина выполнял обязанности разнорабочего», рассказали в надзорном ведомстве.
Прокурор внес руководителю компании представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, за уклонение от оформления трудового договора в отношении компании возбудили административное дело. По итогам его рассмотрения предприятие оштрафовано.
Фото: «Номер один»
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?