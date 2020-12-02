Число заболевших коронавирусом жителей Бурятии снижается третий день подряд

За сутки ковидом заболели на 10 человек меньше, чем днем ранее







По информации Управления Роспотребнадзора Бурятии, на утро 2 декабря в республике зарегистрировано 19 675 (+250) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Это на 10 случаев меньше, чем дне м ранее . В целом число новых заражений понемногу снижается уже третий день подряд.

Круг контактных лиц составляет 4976 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 14714 (+380) человек.В стационарах получают лечение 2015 пациентов с новой коронавирусной инфекцией (из них детей - 34), с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1608. В отделениях реанимации находится 104 пациентов (из них старше 65 лет – 53), на ИВЛ 56 пациентов (из них старше 65 – 20), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 40.В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 2909 коек, занято – 2015, свободно – 894 койки. Занятость коечного фонда составляет 69,3%.Амбулаторное лечение проходят 2500 пациентов.За сутки от коронавируса умерли 8 человек, общее число смертей составило 446.Фото: pixabay.com