02.12.2020
Число заболевших коронавирусом жителей Бурятии снижается третий день подряд

Число заболевших коронавирусом жителей Бурятии снижается третий день подряд

За сутки ковидом заболели на 10 человек меньше, чем днем ранее

По информации Управления Роспотребнадзора Бурятии, на утро 2 декабря в республике зарегистрировано 19 675 (+250) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Это на 10 случаев меньше, чем днем ранее. В целом число новых заражений понемногу снижается уже третий день подряд.

Круг контактных лиц составляет 4976 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 14714 (+380) человек.

В стационарах получают лечение 2015 пациентов с новой коронавирусной инфекцией (из них детей - 34), с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1608. В отделениях реанимации находится 104 пациентов (из них старше 65 лет – 53), на ИВЛ 56 пациентов (из них старше 65 – 20), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 40.

В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 2909 коек, занято – 2015, свободно – 894 койки. Занятость коечного фонда составляет 69,3%.

Амбулаторное лечение проходят 2500 пациентов.

За сутки от коронавируса умерли 8 человек, общее число смертей составило 446.

Фото: pixabay.com
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