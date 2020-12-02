Больной раком житель Бурятии не дождался помощи на родине

В республиканском Минздраве говорят, что никаких нарушений нет





К Уполномоченному по правам человека в Бурятии обратился житель Улан-Удэ с жалобой на несвоевременном оказании медицинской помощи. Мужчина сообщил, что болеет онкологическим заболеванием, и, не дождавшись помощи у местных врачей, он был вынужден обратиться в частную клинику Красноярска и оплатить лечение из собственных средств.

На запрос омбудсмена Минздрав Бурятии ответил, что по результатам проведённой в рамках внутреннего контроля проверки «нарушения сроков ожидания первичной специализированной медицинской помощи не выявлено».Между тем страховая компания «СОГАЗ-Мед» выявила несвоевременное и ненадлежащее выполнение пациенту с онкологическим заболеванием диагностических и лечебных мероприятий, за что применила к Городской поликлинике №1 в Улан-Удэ финансовые санкции. Однако при этом в страховой компании отметили, что нарушения «не повлияли на состояние здоровья застрахованного лица».Фото: «Номер один»