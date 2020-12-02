В Бурятии массово преображаются общественные пространства

Территории благоустраивают в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»





С 2018 года Бурятия участвует в реализации национального проекта «Жилье и городская среда», реализуемого по указу Владимира Путина. В 2020 году в нашей республике благоустраивается 111 общественных пространств и 125 дворовых территорий.

- Реконструкция сквера Победы уже завершилась. Тут уложили новую тротуарную плитку, установили освещение, арки, декоративные цветы, скамейки и клумбы, высадили деревья. Посильный вклад в обустройство этой территории и поддержание ее в надлежащем состоянии вносят ветераны, дети войны, школьники, представители управляющих компаний и ТОСов, - говорит министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.





Интересный проект реализуется в Хоринске, там завершился очередной этап благоустройства скульптурного комплекса «Хори-хатан». Этот комплекс, посвященный выдающимся хоринским женщинам, появился в 2013 году на пожертвования жителей трех районов.





По всей Бурятии в каждом районе благоустраивают парки, скверы, строят детские и спортивные площадки, делают комфортными дворы, пешеходные дорожки, реставрируют памятники воинам-землякам, ушедшим на фронт в годы Великой Отечественной войны. Таких масштабных работ не проводилось с советских времен.В Иволгинске в этом году отремонтировали сквер Победы. Он появился в п. Иволгинск в 1985 году в честь 40-летия Победы. В 2019 году старейшие жители села предложили благоустроить сквер в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Эту инициативу поддержали и местные жители в ходе голосования. В этом году на реконструкцию выделили 2,9 млн рублей.В Гусиноозерске в этом году также завершилось масштабное благоустройство сквера. В сквере воинской славы и трудовой доблести уложили тротуарную тактильную плитку, устроили систему полива, парковку, сделали трехуровневое освещение, скамейки и урны, отремонтировали постаменты, на которых расположена военная техника. На прилегающей к скверу территории нанесен рисунок, посвященный 41-му Селенгинскому пехотному полку. На реконструкцию территории направили 5,1 млн рублей.- Решение о благоустройстве сквера приняли сами гусиноозерцы в ходе голосования. Это была неухоженная территория, техника стояла на сломанных постаментах, - отмечает Николай Рузавин. - Сейчас место преобразилось, а жители города принимают активное участие в озеленении. В этом году здесь высадили саженцы акации, рябины и клена.В селе Баргузин местные жители решили благоустроить парк культуры и отдыха. Работы по благоустройству проводились в июле-октябре 2020 года, на ремонт потратили почти 2 млн рублей. На эти деньги заменили ветхое деревянное ограждение на современные металлические решетчатые панели. На входе со стороны улицы Очирова установили арку, скамейки, мусорные баки, антивандальные светильники и прожекторы. В проект благоустройства включили также реставрацию памятника воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, который находится в парке.В Улан-Удэ в этом году обновили сквер «Ровесникам, ушедшим в бой». За модернизацию мемориала и прилегающей к нему территории горожане проголосовали еще в 2018 году. Позже комплекс включили в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и в 2020 году приступили к работам.Здесь реконструировали мемориальные стены, заменили мемориальные доски, на которых высечены портреты и имена погибших воинов и добавили еще 21 портрет погибших воинов. Кроме того, в сквере установили мемориальный камень в память о локальных войнах, на котором высечены названия 22 стран, благоустроили территорию возле памятника Герою России Алдару Цыденжапову, отреставрировали скульптурную композицию «Черный тюльпан» и фигуры «Скорбящих матерей». На территории вокруг мемориалов развернулся зеленый сквер с тротуарами, торшерным освещением и первой в городе экопарковкой. Для детей построили площадку в военной тематике. Стоимость реконструкции объекта составила 44,6 млн рублей.В 2020 году проект вошел в федеральную программу и получил финансирование в размере около 400 тыс. рублей. На эти средства вокруг бронзовой фигуры «Хори-хатан» установили 11 деревянных символических коновязей-сэргэ.- За эти годы комплекс стал местом притяжения. Здесь встречают гостей, хоринцы собираются на проведение старинного ритуала - встреча белых лебедей, - рассказывает об объекте министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии.В селе Сосново-Озерское Еравнинского района Бурятии при населении более 6 тыс. человек было только четыре детских площадки общественного пользования. Поэтому на общем собрании по благоустройству жители поселения единогласно проголосовали за строительство игровой зоны для детей. В этом году она там появилась.В поселке Каменск капитально отремонтировали пешеходную зону по улице Прибайкальской. Пешеходную зону там построили еще в 1962 году, и долгое время она находилась в неудовлетворительном состоянии: улицу часто топило, и жителям приходилось ходить по проезжей части. Сейчас этот участок дороги стал безопасным.Напомним, одна из ключевых задач нацпроекта — повышение комфорта. К 2030 году (срок действия нацпроекта «Жилье и городская среда») качество городской среды в Бурятии должно улучшиться в полтора раза.- С начала 2017 года благодаря проекту оценка состояния сферы благоустройства в республике значительно улучшилась. За этот период у нас благоустроено 487 дворовых и 245 общественных территорий, на эти цели выделено более 732 млн рублей, это почти 700 млн рублей за счет федерального бюджета и около 30 млн рублей из республиканского и местных бюджетов, - говорит министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин. - Не нужно быть профессиональным архитектором, урбанистом или ландшафтным дизайнером, чтобы повлиять на дальнейшую судьбу своей малой родины. Это можно сделать, участвуя в проектах благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды».Лариса Ситник, «Номер один»Фото: пресс-служба правительства РБ