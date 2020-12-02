Медики Бурятии получили от благотворителей 129 млн рублей и три автомобиля

На пожертвования врачи купили средства защиты и оборудование





Общая сумма спонсорской помощи медицинским организациям со стороны предпринимательского сообщества составила свыше 129 млн рублей. Кроме этого, больницам и поликлиникам переданы три автомобиля, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Так, в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока направил в Бурятию 90 млн рублей. На эти средства медицинские учреждения приобрели средства индивидуальной защиты и медоборудование.Акционерное общество «Интер РАО - Электрогенерация» оказало помощь на 10 млн рублей Гусиноозерской центральной районной больнице.Региональный общественный фонд «Здоровье Бурятии» приобрел для городских поликлиник два автомобиля «Нива», которые используются «ковидными» бригадами. Также общественники перечислили пожертвования на нужды медиков.Всероссийское общественное движение «Волонтеры Медики» оказало спонсорскую помощь на 10 млн рублей системе здравоохранения республики.Продолжает осуществлять поддержку предпринимательское сообщество республики. Свой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией внесли: «Артель старателей Сининда-1», «Байкал Медиа Консалтинг», «Локотех-Сервис», Селенгинский ЦКК, «Барис-Фуд», «Артель старателей Западная», «Новартис Фарма» и торговая группа «Абсолют». Сеть магазинов «За рулем» подарил автомобиль «Нива» Республиканской клинической больнице. ТГ «Титан» поставила в республику 120 тысяч масок на сумму 4,8 млн. руб. и приобрела аппарат искусственной вентиляции легких для Республиканской клинической инфекционной больницы.Фото: пресс-служба правительства Бурятии