В Бурятии умер еще один врач ковидного госпиталя

Реаниматолог Павел Душкин скончался на 54-м году жизни
Кабанская ЦРБ выразила соболезнования в связи со смертью 54-летнего врача-реаниматолога Павела Душкина. В октябре этого года его перевели на работу в ковидный госпиталь на базе инфекционного отделения Селенгинской больницы. Причина смерти врача не уточняется.
«Болезнь унесла жизнь одного из лучших анестезиологов-реаниматологов района. Мы потеряли своего достойного коллегу - настоящего профессионала», сообщили в Кабанской ЦРБ.
Павел Душкин родился в 1967 году. В 1994 году окончил Читинский Государственный медицинский институт. После прошел интернатуру на базе Селенгинской районной больницы по специальности терапия. После интернатуры был принят на должность участкового врача-терапевта Селенгинской РБ. С 2003 года и по настоящее время работал врачом анестезиологом-реаниматологом отделения анестезиологии и реанимации Селенгинской РБ.
Был награждён почетными грамотами администрации Кабанского района, министерства здравоохранения РБ и Народного Хурала.
Напомним, 17 ноября на 64-м году жизни от коронавируса умерла врач общей практики Кижингинской ЦРБ Галина Бурхиева. 15 ноября на 65-м году жизни от коронавирусной инфекции умерла старшая медицинская сестра операционного блока Республиканской клинической больницы им. Семашко Галина Атутова.
Фото: Минздрав Бурятии
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