В Бурятии умер еще один врач ковидного госпиталя

Реаниматолог Павел Душкин скончался на 54-м году жизни





Кабанская ЦРБ выразила соболезнования в связи со смертью 54-летнего врача-реаниматолога Павела Душкина. В октябре этого года его перевели на работу в ковидный госпиталь на базе инфекционного отделения Селенгинской больницы. Причина смерти врача не уточняется.