В Бурятии учительницу лишили пособия по беременности и родам

Выплату произвели лишь в ходе прокурорской проверки





В прокуратуру Бурятии обратилась жительница Мухоршибирского района с заявлением о нарушении ее прав на получение пособия. Женщина работала учителем в одной из общеобразовательных школ района, ей предоставили отпуск по беременности и родам.

«В нарушение закона заявительнице не выплачено пособие по беременности и родам в установленный законом срок. Выплата произведена лишь в ходе прокурорской проверки», сообщили в надзорном ведомстве.Прокурор внес начальнику управления образования администрации Мухоршибирского района представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. За каждый день задержки пособия женщине выплачена денежная компенсация.Фото: «Номер один»