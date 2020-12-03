В Бурятии возник разлад между проверяющими органами

В итоге одно ведомство наказало другое





Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе Баунтовского отделения управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РБ.

В июле 2020 года отделение провело две внеплановые выездные проверки в отношении администрации сельского поселения и детского сада для контроля за исполнением ранее выданных предписаний.Между тем, постановлением правительства России от 3 апреля этого года установлены ограничения на проведение проверок в отношении юридических лиц. Определено, что проведение внеплановой проверки исполнения ранее выданного предписания допускается только при согласовании с прокуратурой.«В нарушение данного требования контролирующий орган не согласовал проверки в прокуратуре Баунтовского района», сообщили в надзорном ведомстве.Прокурор внес начальнику отделения представление, которое удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Результаты проверок признаны недействительными.Фото: «Номер один»