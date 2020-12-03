Прокурор Бурятии примет пенсионеров, инвалидов и безработных

Предметом разговора будет получение выплат и компенсаций







Прокурор республики Галина Ковалёва проведет личный прием граждан, относящихся к категории пенсионеров, инвалидов, безработных, а также имеющих детей, по вопросам предоставления мер государственной поддержки (получение денежных выплат и компенсаций). Прием состоится 10 декабря в 10:00 в прокуратуре Бурятии (Улан-Удэ, ул. Борсоева, 23 а).

Для записи на прием необходимо обратиться в прокуратуру республики лично или по телефонам: 21-08-52, 21-11-33, 21-44-98, 8-914-050-96-79.Также в прокуратуре сообщили о возможности приема жителей республики посредством видеоконференцсвязи через районные и межрайонные прокуратуры либо с использованием телекоммуникационных систем.Фото: «Номер один»