В Бурятии вновь выросла смертность от ковида при снижении числа заболевших

За сутки умерли еще 10 человек







По информации Управления Роспотребнадзора Бурятии, по состоянию на утро 3 декабря в республике зарегистрировано 19 913 (+238) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Это на 12 случаев меньше, чем днем ранее . Таким образом, число заболевших в республике снижается четвертый день подряд.

Круг контактных лиц составляет 4651 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 15072 (+358) человек.В стационарах получают лечение 1982 пациентов с коронавирусной инфекцией (из них детей - 30), с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1583. В отделениях реанимации находится 107 пациентов (из них старше 65 лет – 51), на ИВЛ 57 пациентов (из них старше 65 – 20), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 38.В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2909 коек, занято – 1982, свободно – 927 коек. Занятость коечного фонда составляет 68,1%.Амбулаторное лечение проходят 2403 пациентов с коронавирусом.Между тем число смертей от опасной инфекции вновь увеличилось: за прошедшие сутки умерли 10 человек (предыдущие дни регистрировалось 7-8 смертей). Общее количество жертв коронавируса в республике достигло 456.Фото: pixabay.com