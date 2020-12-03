В Бурятии от коронавируса умер заслуженный врач

Это первая потеря от ковида в рядах санитарно-эпидемиологической службы





28 ноября на 66-м году жизни от короновирусной инфекции скончался заслуженный врач Республики Бурятия Владимир Алексеев. С июня 2019 года он работал главным врачом Улан-Удэнского филиала по железнодорожному транспорту «ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в РБ».

В 1977 году после окончания санитарно-гигиенического факультета Иркутского мединститута Владимир Алексеев был направлен в Улан-Удэнскую городскую санэпидстанцию на должность санитарного врача по гигиене труда. 1 марта 2000 года его как опытного и грамотного специалиста переводят на должность заведующего отделом радиационной гигиены Республиканского центра Госсанэпиднадзора в Республике Бурятия.За многолетний, добросовестный труд в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 5 июня 2003 года ему присваивается звание заслуженного врача Республики Бурятия.В период реорганизации санитарно-эпидемиологической службы в 2005 году Владимир Алексеев перешел на работу в Улан-Удэнский филиал «ФБУЗ центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» на должность заведующего отделом обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора. Затем он становится заместителем главного врача, а с 20 июня 2019 года - главным врачом филиала.Похороны Владимира Алексеева прошли 1 декабря.Фото: pixabay.com