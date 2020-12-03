На них будут продавать сосны по цене от 367 до 672 рублей за штуку
20 декабря в Улан-Удэ откроются елочные базары, сообщили в пресс-службе мэрии. Пункты продажи елок откроются во всех трех городских районах. Всего заработают восемь елочных базаров. Они будут работать с 20 по 31 декабря в будние и выходные дни с 10.00 до 20.00. Средняя цена новогодней сосны составит 500 рублей.
Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству провел аукцион на право размещения нестационарных торговых объектов по реализации хвойных деревьев. По его итогам с победителями были заключены договоры на места.
Кроме того, горожане могут приобрести сосну к Новому году в МБУ «Городское лесничество». Деревья берут с мест санитарных вырубок и противопожарных разрывов, заверили в мэрии. Цена сосны будет варьироваться в зависимости от длины дерева и составит от 367 до 672 рублей.
Фото: "Номер один"
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?