Депутаты Горсовета взялись за земельный вопрос

Городские депутаты впервые вместе с депутатами Иволгинского района решали вопросы жителей

Второго декабря депутаты Улан-Удэнского горсовета побывали с рабочей поездкой на Левом береге, а именно в мкрн Сокол, Исток, Тулунжа, а также СНТ «Аргада». Проблема в том, что участки некоторых жителей, согласно документам, оказались разделены – дом может находиться на территории Улан-Удэ, а хозпостройка относиться к Иволгинскому району.На заседаниях комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию горсовета неоднократно обсуждался вопрос об уточнении границ города. Комитет по архитектуре администрации Улан-Удэ выступал с предложением обновить границы, так как изменился Генплан города. Однако мнение жителей, а также районных депутатов было не учтено, и депутаты Горсовета отправляли проект на доработку. На последнем заседании комитета, где вновь обсуждалось изменение границ, депутаты решили выехать на место, чтобы поговорить с жителями спорных земель. Сказано - сделано.– Сегодня мы проводим выездное совещание совместно с представительными органами Иволгинского района и структурными подразделениями Улан-Удэ. В этом году был принят Генплан в усеченном варианте, и сейчас необходимо привести границы города в соответствие с ним. Чтобы не было ситуаций, когда дом находится в Улан-Удэ, а баня в Иволгинском районе. Уточнение требуется, чтобы не было недоразумений в зонировании, и люди могли узаконить свои участки, - пояснил депутат горсовета – председатель комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию горсовета Валерий Шагжитаров.Председатель Иволгинского районного Совета депутатов Виктор Пастухов отметил, что это первый случай, когда депутаты двух разных муниципальных образований решают проблемы, которые стоят перед жителями Иволгинского района и Улан-Удэ.Депутаты посетили микрорайоны Тулунжа и Сокол, посёлок Исток, и СНТ «Аргада». Жители двух улиц Тулунжи – Икатской и Звездопадной - попросили отнести их участки к Иволгинскому району. В Соколе люди решили, что будет лучше, если их земля будет относиться к Улан-Удэ, так как проложенные там коммуникации – городские, а значит, жители смогут подключиться к сетям.И.о. председателя комитета по архитектуре и градостроительству Администрации Улан-Удэ Марина Говорова разъяснила, что на сессии будет рассмотрен вопрос о согласии либо несогласии Горсовета с предложенным проектом границ. Если депутаты примут решение о согласии с этим проектом, далее свое решение они направляют в министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия, которое подготовит законопроект об изменении границ. Этот проект будет принимать Народный Хурал. В случае принятия закона будет осуществляться постановка на кадастровый учет границ и после этого люди смогут зарегистрировать свои дома и землю.- Необходимость совместного выезда возникла, потому что, прежде чем принимать такие серьёзные решения, нужно поговорить с жителями, которых коснутся перемены. Когда мы объяснили, как изменятся границы, жители обрадовались, потому что их многолетние проблемы начали решаться. Это первый шаг к уточнению границ, теперь планируем выезды в другие районы. Так и надо делать, ведь мы работаем для жителей, - подвёл итоги выезда председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.Фото: пресс-служба Улан-Удэнского городского совета депутатов