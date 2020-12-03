На Байкале началась деприватизация земель, страдают местные жители

В Бурятии впервые начали пересматривать итоги приватизации 90-х годов



Отменена приватизация земли колхоза "Байкалец" в Максимихе. Первыми пострадавшими оказались простые люди, как менее юридически грамотные и защищенные. Теперь они обращаются к главе Бурятии Алексею Цыденову.



В советское время колхозу "Байкалец" было дано в пользование несколько тысяч гектаров земли поблизости озера Байкал для ведения рыболовецкой и сельхоздеятельности. Колхозники ловили рыбу, добывали нерпу, а на пастбищах пасли лошадей. В начале 90-х, как и все предприятия страны, колхоз "Байкалец" пошел на приватизацию.



В 1993 году по плану приватизации решением Баргузинского райисполкома ему в собственность (бессрочное пользование) передается его же земельный участок. В 1994 году колхозу выдается Свидетельство о Праве собственности. В 2006 году право собственности "Байкальца" подтверждается в Арбитражном суде Бурятии. И почти за 30 лет и до настоящих времен, ни самому "Байкальцу", ни бывшим колхозникам не предъявлялись земельные претензии.



Тем временем, некогда крупное хозяйство к концу нулевых годов захирело. На то были и объективные причины: запретили добывать нерпу, потом запретили держать лошадей, а позднее колхоз не смог участвовать в аукционах на добычу рыбы в Байкале.



В 2009 году "Байкалец" пошел еще на одну реорганизацию. Земельный участок был разделен на долевые паи. Колхозники получили в пользование личные земельные участки. Часть земли продали, на оставшейся вели собственные хозяйства.



Современная история колхоза начинается в 2015 году. Иркутский предприниматель приобретает у колхозников и других собственников несколько десятков участков. Через год объединяет их в один, площадь которого составила почти 860 гектаров и ставит на кадастр. В свою очередь, колхоз "Байкалец" прекращает свое существование уже официально.



В 2018 году Восточно-Байкальская природоохранная прокуратура провела проверку того земельного участка. И далее у бывших колхозников начались сложности.



В 2019 году прокуратура подала иск в Баргузинский районный суд о возвращении в государственную собственность участка земли. Основной довод истца был в том, что на землях бывшего колхоза нашли болотистые местности. Природоохранная прокуратура их определила, как земли "водного фонда", и по ее мнению, они не подлежали передачи в частную собственность. Однако, Баргузинский райсуд отказал прокуратуре в иске.



Но, в августе 2020 года в апелляционной инстанции Верховный Суд Бурятии поддержал природоохранную прокуратуру. И постановил снять с кадастрового учета земельный участок и возвратить из частной в государственную собственность. Таким образом, приватизацию 1993 года отменили.



Местные жители получившие землю, и затем продавшие ее, оказались в тяжелом положении. Бывший директор колхоза "Байкалец" Семен Дергачев, в частности, пишет главе Бурятии Алексею Цыденову:



"Теперь я и другие бывшие работники колхоза должны вернуть полученные по договору купли-продажи деньги обратно покупателям. Этих денежных средств у нас нет, и взять их неоткуда. Я и бывшие колхозники являемся людьми пенсионного возраста. У нас могут отобрать в счет погашения долга и другое имущество. Считаем, что таким решением суд грубо нарушил права бывших работников колхоза".



Не согласен ни с действиями Восточно-Байкальской природоохранной прокуратуры, ни с решением Верховного Суда Бурятии, земельный юрист Николай Васюткин:



- Я вижу в решении суда очень много спорных вопросов, нежели ответов на конкретные факты. Удивляет, что при рассмотрении дела никто не дал конкретных площадей водных объектов – болот на спорном земельном участке. Хотя это важно, ведь земельный спор должен быть подкреплен заключением кадастрового инженера в части координат водных объектов. И скорее всего, речь идёт, не столько о болотах, сколько о зоне подтопления. Также удивляет факт нивелирования решения Арбитражного суда Бурятии от 2006 года, который признал за колхозом факт права собственности на землю. Данное решение практически было проигнорировано.



Семен Дергачев также не согласен с доводами суда: "Эти болота зависят от уровня воды в Байкале. Когда воды в озере мало, болот вообще нет, суша. Получается, если на покосах у меня вода, и если поедет прокуратура по Лижнёвке, то все покосы мои заберёт? Скажет, косить нельзя, огород садить нельзя, коров держать нельзя, кататься нельзя!"



В свою очередь Николая Васюткин ставит вопрос еще шире:



- Данное судебное дело можно назвать прецедентным, при этом правовые подходы при решении спора могут в дальнейшем применяться в отношении многих жителей и предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на прибрежной территории Байкала. Сейчас природоохранная прокуратура преподносит подобные дела как «правые», но в конечном итоге страдают местные жители. Предположим, вы оформили землю и продали потом другому. Но в один прекрасный день эту собственность оспорят, и в итоге ему придётся вернуть деньги, которые уже потрачены. Таким образом, частная собственность остается не под защитой государства, хотя конституционные нормы говорят о равенстве прав в защите прав на землю. Собственность на прибрежной территории Байкала находится под угрозой. И не надо верить, что подобная ситуация не затронет любого из нас. Вопрос только во времени. На мой взгляд, нужно менять позицию прокуратуры и судов, которые из-за формальных поводов могут инициировать изъятие земли у граждан.

В связи со сложившейся ситуацией, бывший директор колхоза “Байкалец” Семён Дергачёв в ноябре 2020 года обратился к главе Бурятии Алексею Цыденову с просьбой “разобраться в ситуации и защитить наши права”. Копии обращения Дергачёв также направил в прокуратуру республики, уполномоченному по защите прав предпринимателей, главе Баргузинского района и в СМИ.



