В Бурятии энергетики едва не оставили без воды целый город

Они планировали отключать электричество по 9 часов три дня подряд





В прокуратуру Бурятии обратилась компания «Горводоканал» из Гусиноозерска. Ее представители рассказали, что Гусиноозерская РЭС – структурное подразделение филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» - уведомило их о ремонтных работах. Для проведения ремонта предполагалось ограничивать энергоснабжение в течение трех дней по 9 часов.

Между тем отключение электричества на столь длительный срок привело бы к остановке технологического процесса водоснабжения и водоотведения. Жители города попросту оказались бы без воды и канализации.Изучив ситуацию, прокурор объявил начальнику Гусиноозерской РЭС предостережение. Запланированное отключение электроэнергии не проводилось.Фото: «Номер один»