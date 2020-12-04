Число заболевших коронавирусом жителей Бурятии перевалило за 20 тысяч

Это 2 процента населения республики





По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии, на утро 4 декабря в республике зарегистрировано 20 156 (+243) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019. Это на пять случаев больше, чем днем ранее

Круг контактных лиц составляет 4622 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 15460 (+388) человек.В стационарах получают лечение 1987 пациентов с новой коронавирусной инфекцией (из них детей - 28), с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1613. В отделениях реанимации находится 106 пациентов (из них старше 65 лет – 48), на ИВЛ 58 пациентов (из них старше 65 – 22), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 39.В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 2889 коек, занято – 1987, свободно – 902 койки. Занятость коечного фонда составляет 68,8%.Амбулаторное лечение проходят 2244 пациентов с COVID-19.За прошедшие сутки от коронавируса умерли еще 9 человек. Общее число смертей от опасной инфекции достигло 465.Фото: pixabay.com