В Бурятии прокуроры нашли на дороге недопустимые выбоины

Они создавали угрозу для автомобилистов





Прокуратура Бурятии совместно с сотрудниками ГИБДД проверила соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения в Бичурском районе.

«Проверкой установлено, что в нарушение закона на двух участках автодороги Мухоршибирь-Бичура-Кяхта на проезжей части имелись выбоины, превышающие допустимые нормы, установленные ГОСТом. Это создавало угрозу возникновения аварийной ситуации для участников дорожного движения», сообщили в надзорном ведомстве.Автодорога находится в оперативном управлении ГКУ «Бурятрегионавтодор».Для устранения нарушений прокурор внес исполняющему обязанности руководителя учреждения представление. По результатам его рассмотрения нарушения устранены, проведены работы по ремонту проезжей части.Фото: «Номер один»