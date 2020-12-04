В Бурятии побывала съемочная группа федерального телеканала "Моя Планета"

Журналисты добрались и до Мамая

В начале этой недели в республике поработала команда программы "Страшно. Интересно" федерального телеканала "Моя планета". Этот проект рассказывает о о видах экстремального отдыха - в Бурятии журналисты сняли фрирайд на Мамае.



Инструктором телевизионщиков выступил президент федерации "Байкальский экстрим" Сергей Климов.



- Было очень страшно, и прежде чем начать спуск, я хорошенько прокричалась, - вспоминает Анна.



По словам Ксении Климовой, "Аня со всем справилась на отлично и даже в конце осуществила прыжок с камня".



- В этот же день сняли еще один сюжет про катание в ущелье на собачьих упряжках с хаски. Это был непередоваемый восторг! Также вся группа осталась довольная и от нашей горной баньки с нырянием в пушистые сугробы! - рассказывает Ксения.



В передаче по сценарию нужно было вести шкалу впечатлений от увиденного и опробованного в поездке по Республике.



- Аня сделала такие: на третьем месте - простирания в дацане, на втором - разбивание хребтовой кости в Ацагате и на первом все, что было на Мамае! Будем ждать с нетерпением выхода передачи, которая выйдет к концу декабря, - говорит Ксения.



Как сообщает сайт телеканала «Моя Планета», новый проект о видах экстремального отдыха. Ведущие Агата Муцениеце и Анастасия Смирнова составляют хит-парады самых адреналиновых развлечений всех регионов мира. Не ради селфи на фоне исторических достопримечательностей и не ради магнитиков. Они решили собрать коллекцию… очень сильных эмоций! Их цель — испытать на себе все самые экстремальные развлечения мира. В каждом регионе ведущие составят свой адреналиновый маршрут, который сможет повторить каждый. И расскажут, что было страшно, а что — страшно интересно! Это проект для тех, кто жить не может без риска, драйва и экстрима.



Фото: С. Климов.

