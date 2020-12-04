В Улан-Удэ будут менять режимы работы светофоров во время снегопадов

Так, время проезда по улице Иволгинская увеличат до 5 минут





На дорогах Улан-Удэ во время пробок из-за снега будут применены оперативные меры по регулированию движения транспорта. Для этого на дорогах, ведущих в отдалённые микрорайоны, будут менять режимы работы светофоров, сообщили в Комитете по транспорту администрации Улан-Удэ.

При возникновении заторов время проезда по улице Иволгинская увеличат до 5 минут. На перекрестке улиц Борсоева и Смолина время проезда будет увеличено в зависимости от заторовой ситуации.По направлению сотых кварталов - на перекрестке улиц Бабушкина и Терешковой - время для движения также будет увеличиваться в зависимости от наиболее проблемного направления. Возрастет и время проезда транспорта на следующих после перекрёстка остановках - «ул. Геологическая» и «Республиканский бизнес инкубатор».Фото: мэрия Улан-Удэ