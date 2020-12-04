В Бурятии перед новым годом усиливают борьбу с нарушителями антиковидных мер

Нарушителей по-прежнему много





Власти Бурятии в преддверии новогодних праздников усиливают проверки соблюдения противоэпидемических мероприятий в торговых центрах и общепите. В Улан-Удэ с этой целью заработали вечерние смены мобильных групп.

- В преддверии нового года традиционно увеличиваются потоки посетителей в торговых центрах, поэтому наше внимание обращено сегодня на обеспечение мер профилактики в торговых залах. За предыдущие две недели, за период приостановления работы заведений, в республике удалось стабилизировать эпидситуацию. И наша максимальная задача сегодня – удержать этот результат. К тому же, даже в обычных условиях во время новогодних выходных регистрируется больше случаев травмирований, обморожений и т.д. У медиков итак много работы. Мы, субъекты профилактики, продолжаем свою работу для того, чтобы снизить их нагрузку, и чтобы жители республики могли закупаться к праздникам в безопасных условиях. Конечно, мобильные группы не смогут охватить абсолютно все магазины. Поэтому очень большая надежда на наших жителей, на ответственное отношение к себе и окружающим. Сохранение здоровья – это наша общая задача, - отметил руководитель оперштаба по профилактике коронавирусной инфекции, зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.В условиях распространения коронавируса торговые центры должны обеспечить разделение потоков входящих и выходящих из здания посетителей. Это необходимо для создания условий социального дистанцирования. Вход посетителей во все помещения допускается только в масках. Должна быть обеспечена возможность приобретения масок при входе в торговый центр.Также руководство торгового центра должно осуществлять контроль соблюдения арендаторами санитарно-эпидемиологических требований по профилактике коронавирусной инфекции.Предприятиям общественного питания запрещается оказание услуг по организации развлекательных услуг, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов и корпоративов, за исключением мероприятий, при проведении которых возможно обеспечить социальное дистанцирование и рассадку не более четырех человек за одним столом.За прошедшие сутки мобильными группами республики зафиксировано 103 нарушения на объектах торговли, в кафе и закусочных, а также на предприятиях потребительских услуг. Так, нарушения режима обработки помещений зафиксированы в ресторане быстрого питания «Subway» и гостинице «Зула». Масочный режим не соблюдался работниками торгового зала в магазине одежды «New Yorker», в зоомагазине на ул. Шумяцкого и т.д. К участию в рейдах привлечены сотрудники министерств республики, муниципальные служащие, сотрудники Государственной противопожарной службы, МВД и Росгвардии.Фото: «Номер один»