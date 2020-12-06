В Улан-Удэ «Управление трамвая» отсудило у семьи деньги за потерю кормильца

Супруг погибшей оказался должен муниципальному предприятию круглую сумму



Когда страшная авария уносит близкого человека, последнее, о чем думаешь, это деньги. Тем не менее иногда приходится. Особенно если на тебе ответственность за ребенка. Александр (имя изменено) подал в суд на МУП «Управление трамвая», после того как его жена и мать несовершеннолетней дочери погибла из-за столкновения с грузовиком, принадлежащем Управлению. Суд согласился, что компенсация по закону необходима. Но в итоге дело повернулось так, что теперь, наоборот, мужчина оказался должен муниципальному предприятию.



Цена потери



Впервые по этому делу Александр и МУП «Управление трамвая» столкнулись в 2018 году. По крайней мере, в этом году Октябрьский районный суд вынес решение.



Перечисляя сухие факты, суд рассказывает трагичную историю. На проспекте 50-летия Октября столкнулись два транспортных средства: легковушка и грузовой «ЗИЛ». На пассажирском сиденье легкового авто была женщина. К сожалению, спасти ее не удалось – она погибла.



«ЗИЛ» принадлежал МУП «Управление трамвая». У женщины остались несовершеннолетняя дочь и супруг Александр. После траура он отправился в суд, чтобы взыскать с муниципального предприятия денежный ущерб.



В решении суда по его иску сказано, что он «не работает, осуществляет уход за несовершеннолетней дочерью, в связи с чем имеет право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца в размере 8476,20 рубля ежемесячно».



Представитель МУП «Управление трамвая» подошла к делу с хладнокровием настоящего юриста: «…Возражала против удовлетворения заявленных требований. Суду показала, что истцом не представлены доказательства того, что истец находился на иждивении у погибшей и с момента гибели супруги занят уходом за несовершеннолетней дочерью. Просит суд в удовлетворении требований отказать».



Впрочем, документы, показания свидетелей и тот факт, что МУП «Управление трамвая», как владелец источника повышенной опасности, несет ответственность за причиненный вред вне зависимости от вины, сделали свое дело. И суд решил: исковые требования удовлетворить.



Назвали «обогащением»



Однако спустя время в суд пришли уже представители МУП «Управление трамвая» с требованием не только прекратить выплаты за потерю кормильца, но и взыскать с Александра более 100 тыс.рублей.



В суде муниципальное учреждение рассказало, что, исполняя предыдущее решение, с апреля 2019 по май 2020 года выплатило Александру и его дочери за смерть матери 118 666 рублей.



«Однако им стало известно, что с апреля 2019 года А. трудоустроен в ООО «Эгитинский ГОК», расположенное в Еравнинском районе Республики Бурятия, в связи с чем он не имел право на получение данных выплат. Просит взыскать указанную сумму и принять решение о прекращении данных выплат», - приводит суд позицию трамвайщиков.



Суд первой инстанции встал на сторону МУПа. Однако Александр не согласился и подал апелляционную жалобу в Верховный суд республики.



«В апелляционной жалобе А. просит решение отменить в связи с нарушением норм материального и процессуального права, указывая на то, что обжалуемым решением суда фактически прекращено действие решения Октябрьского районного суда Улан-Удэ, что не предусмотрено действующим законодательством. Оспариваемое решение привело к наличию двух взаимоисключающих решений судов».



Верховный суд рассмотрел дело заново, поднял подробности, уже звучавшие в первой инстанции. Что мужчина имел право на компенсацию в 8 тыс. рублей, только будучи безработным. Что в апреле 1019-го он устроился мастером в «Эгитинский ГОК» с неплохой, по сельским меркам, зарплатой. Что через год он написал заявление по собственному.



«Следовательно, на период своего трудоустройства в ООО «Эгитинский ГОК» А. необоснованно получал денежные средства от МУП «Управление трамвая», так как из содержания решения суда от 28.12.2018 года он достоверно знал, что он может получать ежемесячные выплаты при условии, что не работает и занят уходом за находившимся на иждивении умершей ребенком, - говорится в решении суда. - О своем трудоустройстве А., действуя добросовестно, обязан был известить истца, что им не было сделано, а значит, имеет место недобросовестность со стороны ответчика».



Доказательств того, что Александр известил МУП «Управление трамвая» о своем трудоустройстве, в суд представлено не было. А значит, факт необоснованного получения денег автоматически считается доказанным.



«Полученные А. денежные выплаты от МУП «Управление трамвая» следует считать его неосновательным обогащением и подлежащим взысканию».



Отныне должник



Впрочем, не со всеми выводами суда первой инстанции согласился Верховный суд. Дело в том, что изначально суд не обратил внимание на тот факт, что Александр уже уволился и «принял решение о прекращении выплат, лишив ответчика права на получение присужденных решением суда денежных средств на будущее время, что является незаконным».



Более того, часть выплат, получаемых Александром и его дочерью, происходила в период уже после увольнения, но и это суд первой инстанции проигнорировал, взыскав с него то, что по закону взыскивать нельзя.



Все это исправил Верховный суд в своем решении. Но в своей сути оно осталось неизменным: он должен вернуть МУМ «Управление трамвая» боле 100 тыс. рублей, полученных за время, пока он официально работал.



«Доводы жалобы о том, что оспариваемое решение привело к наличию двух взаимоисключающих решений суда, в силу установленных выше обстоятельств, несостоятельны», - пришел к выводу Верховный суд.



А теперь, внимание, вопрос: можно ли прокормить ребенка на 8 с лишним тысяч рублей? Достаточная ли это компенсация крупного муниципального учреждения за смерть человека – жены, матери? Стал ли Александр злодеем, устроившись на работу, но не сказав об этом трамвайщикам?



В любом случае бюрократическая машина беспощадна и не склонна к эмоциям. Любые копейки, которые не укладываются в баланс, они изымают, невзирая на людей, стоящих за цифрами. И от этого иногда может быть горько.



Станислав Сергеев, «Номер один».