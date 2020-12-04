Жителей Бурятии просят не пить антисептики

Некоторые из них содержат особо опасный метанол





В России зарегистрированы случаи отравления от употребления внутрь кожного антисептика для обработки рук «Antisept’s» (ИП Калинин Александр Валерьевич). Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, по результатам исследования в нем установлено содержание метанола от 62 до 69%.