Жителей Бурятии просят не пить антисептики

Некоторые из них содержат особо опасный метанол
В России зарегистрированы случаи отравления от употребления внутрь кожного антисептика для обработки рук «Antisept’s» (ИП Калинин Александр Валерьевич). Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, по результатам исследования в нем установлено содержание метанола от 62 до 69%.
«Использование данного антисептика представляет опасность для здоровья человека. Метиловый спирт (метанол) – сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаза. Он может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу или заглатывании», - предупредили в Роспотребнадзоре.
При обнаружении в торговых сетях кожного антисептика для обработки рук производства ИП Калинин Александр Валерьевич Управление Роспотребнадзора по Бурятии просит граждан сообщить об этом по телефону: 8 (3012) 41-25-74 или по электронной почте org@03.rospotrebnadzor.ru.
Фото: Роспотребнадзор Бурятии
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