Депутаты горсовета стали волонтерами

Народные избранники развели лекарства ковидным больным

Добрую акцию депутаты Улан-Удэнского горсовета провели 4 декабря в рамках марафона «ДоброДень03» под хэштегами #СпасибоВолонтерам03 #Помощьулан-удэнцам #Вместемысила.К челенджу благих дел «Добро для города» присоединились все депутаты Улан-Удэнского горсовета.- В преддверии праздника День добровольца депутаты городского Совета решили подменить волонтеров. Мы ранее неоднократно помогали с доставкой сухпайков, помогаем нуждающимся семьям на своих округах. Сейчас мы решили развезти суточную норму лекарств больным ковидом и тем людям, кто получает жизненно важные лекарства первой необходимости. Мы объявили челлендж и передаем его администрации Улан-Удэ, чтобы наши коллеги также собрались и в течение одного дня подменили волонтеров, - говорит заместитель председателя горсовета Анатолий Белоусов.Депутат Валерий Шагжитаров побывал на своем округе – он передал лекарства больным коронавирусом. Народный избранник побывал по трем адресам, все они находятся в отдаленных левобережных микрорайонах.- Волонтеры – это в первую очередь неравнодушные люди и здорово, что таких горожан достаточно много. Сейчас весь мир испытывает трудности, и мы вынуждены учиться жить в этих условиях. Необходимо друг другу помогать, чтобы пережить тяжелые времена. Мы, народные избранники, не можем оставаться в стороне от помощи. Все люди, к которым мы сегодня ездили, были дома, ждали лекарства и благодарили, что мы приехали, - рассказывает Валерий Шагжитаров.Директор центра добровольчества «ДоброДом» Эржена Никифорова говорит, что перед мероприятием все участвующие в акции депутаты прошли инструктаж.- Лекарства мы получаем в поликлиниках и развозим по адресам, которые также дают в поликлинике. Медикаменты получают и больные ковидом, которые лечатся на дому, и тем, кто получает жизненно важные лекарства первой необходимости. В среднем бывает около 70 заявок в день. Третьего декабря мы выполнили 27 тысячную заявку с начала работы «Добродома», - говорит Эржена Никифорова.Ресурсный центр добровольчества «Добродом» сейчас как никогда нуждается в помощи. Нужны новые волонтеры, материальная и другая помощь многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, пенсионерам и т.д.