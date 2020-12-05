В Бурятии продолжает расти число заболевших коронавирусом

За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 245 человек

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 5 декабря общее число случаев заражения коронавирусом выросло до 20 401. Из них 56% (11 325) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.



За последние сутки диагноз подтвердили у 245 человек. Из них 194 пациента были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью.

За сутки умерли шесть человек. Это меньше, чем в последние дни. Днём ранее скончались девять человек, до этого десять, восемь и семь соответственно. Всего же с начала пандемии жертвами опасной инфекции стал 471 человек.

За всё время от COVID-19 выздоровели 15762 человек, или 77%. В том числе накануне вылечились 302 пациента.

Сегодня в стационарах республики лечатся 1915 пациентов с коронавирусной инфекцией (из них детей - 29), в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1561. В отделениях реанимации находится 104 пациента (из них старше 65 лет – 54), на ИВЛ 56 пациентов (из них старше 65-ти – 26).

Занятость коечного фонда продолжает снижаться и на сегодня составляет 66%.

Амбулаторное лечение проходят 2253 пациентов с COVID-19. Наблюдается 8201 человек.

Круг контактных лиц составляет 4595 человек.





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