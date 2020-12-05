Врачи-онкологи удалили жителю Бурятии огромную опухоль

Врачи республиканского онкологического диспансера Бурятии удалили 21-летнему пациенту гигантскую опухоль, о которой тот даже не подозревал.



В 21 год молодой человек прошёл УЗИ, после чего обратился в онкологический диспансер.

После осмотра онколога и дообследования была выявлена гигантская опухоль брюшной полости размером 160*250*240мм. На консилиуме было решено провести оперативное лечение, в результате которого из брюшной полости удалили семикилограммовую опухоль.

Как сообщили в Республиканском онкологическом диспансере, увеличение живота у молодого человека началось еще в подростковом возрасте. Постепенно появились проблемы со здоровьем – хронические запоры, чувство боли после приема пищи, проблемы с пищеварением. Как выяснилось, опухоль оказалась в окружении жизненно важных органов, которые сместились: желудок поднялся вверх, кишечник опустился вниз.

Когда опухоль удалили, все органы встали на место.