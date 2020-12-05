Суд в Улан-Удэ закрыл группу, пропагандирующую криминальную субкультуру

Сообщество в соцсети призывало к расправе над полицейскими





Суд Железнодорожного района Улан-Удэ по иску прокурора постановил признать информацию, содержащуюся в одной из групп соцсети «Вконтакте» запрещенной на территории Российской Федерации.

В этой группе были обнаружены высказывания, содержащие ненормативную лексику, а также призывы к совершению противоправных действий и расправе над сотрудниками правоохранительных органов. Также там содержится информация, пропагандирующая криминальную субкультуру, воровские понятия, поддержку и признание авторитетов преступного мира, тюремные поведенческие схемы, употребление наркотических средств и табачных изделий, в т.ч. снюсов, террористических действий.

Все перечисленное образует состав уголовного преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ – деяния, посягающие на жизнь сотрудника правоохранительного органа, статьей 318 УК РФ – деяния, связанные с применением насилия в отношении представителя власти, статьей 319 УК РФ – оскорбление представителя власти, статьей 158 УК РФ - совершение кражи, статьей 228 УК РФ - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.08.2020 года международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» («АУЕ») признано экстремистским и его деятельность на территории Российской Федерации запрещена.

Согласно распечаткам скриншотов страниц сайта, представленных прокурором, на обозначенном сайте в указанной группе осуществляется распространение идеологии неформального молодежного криминализированного движения «АУЕ». Установить создателя группы не представилось возможным.

Административный иск удовлетворен, информация, содержащаяся в группе на сайте «ВКонтакте», признана запрещенной к распространению.





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