У столицы Бурятии может появиться еще один город-побратим

Обсуждается побратимство между Улан-Удэ и городом Дхармасала

Такая возможность обсуждалась на встрече полпреда Бурятии в Москве Антона Виноградов со вторым секретарём политического отдела Посольства Индии господином Ф. Тсерингом.



Антон Виноградов обсудил со вторым секретарём политического отдела Посольства Индии возможность визита главы Бурятии и делегации из республики в Индию в 2021 году по вопросам сотрудничества в экономической, инвестиционной, социальной, духовной сферах.

Антон Виноградов и Господин Ф. Тсеринг затронули ряд вопросов, касающихся развития инвестиционного потенциала Бурятии с помощью привлечения крупного и среднего бизнеса Индии как инвесторов в сфере фармацевтики, медицины, горнорудной промышленности, туризма, сельского хозяйства, промышленного производства, транспортно-логистических проектов.

Для укрепления сотрудничества в разных сферах обсуждался вопрос о подписании соглашения о побратимстве между Улан-Удэ и городом Дхармасала.

Одним из ключевых моментов встречи стало обсуждение по поддержке студентов, обучающихся буддийской философии в Индии:

- Индийская сторона готова за свой счёт принимать студентов из Бурятии, а также совершенствовать сервис и условия для паломников из Бурятии, финансировать создание должности профессора в направлении буддизма в бурятских высших учебных заведениях, - отметил Антон Виноградов.

Отметим, сейчас в побратимах у столицы Бурятии числится 21 город - Чита, Элиста, Ялта, Грозный (Россия), Аньян, Ёнгволь (Южная Корея), Дархан, Улан-Батор, Эрдэнэт (Монголия), Маньчжурия, Хух-Хото, Чанчунь, Эрлянь, Тайбэй, Хулунбуир, Улан-Чаб, Ланьчжоу (КНР), Донецк (Украина), Румои, Ямагата (Япония), Хэчжу (КНДР).



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