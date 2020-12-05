В России могут запретить продажу алкоголя крепче 28% в пластиковой таре

Также предложены штрафы для нарушителей в размере до полумиллиона рублей. Правительство РФ поправки поддержало.

Согласно документу, не допускаются производство и (или) оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции в полимерной потребительской таре. В частности, из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата.

При этом сенаторы предложили сделать исключение для спиртного, которое импортируется в РФ под таможенной процедурой беспошлинной торговли. Еще одно исключение - для продукции, производимой в целях экспорта из РФ. Маленькая тара (объемом не более 50 миллилитров) тоже выводится из-под действия проекта.

Для должностных лиц-нарушителей предложены штрафы от 100 до 200 тысяч рублей, для юрлиц - от 300 до 500 тысяч рублей

Правительство РФ поддерживает законопроект, говорится во официальном отзыве на поправки в КоАП, сообщает «Российская газета».







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