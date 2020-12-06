В Бурятии за сутки зарегистрировано 242 новых случая коронавируса

Большинство заболевших были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией



В Бурятии на утро 6 декабря зарегистрировано 20 643 (+242) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. 55% (11 446) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Круг контактных лиц составляет 4614 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 16052 (+290) человек. Дополнительно снято с наблюдения 527 пациентов. Умерло от COVID-19 477 (+6) человек.



Из 242 новых случаев COVID-19: 196 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



В стационарах Республики Бурятия получают лечение 1932 пациента с новой коронавирусной инфекцией (из них детей - 26), с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1569. В отделениях реанимации находится 98 пациентов (из них старше 65 лет – 44), на ИВЛ 48 пациентов (из них старше 65 – 27), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 39.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2869 коек, занято – 1932, свободно – 937 коек. Занятость коечного фонда составляет 67,3%. Амбулаторное лечение проходят 2182 пациента с COVID-19, наблюдается 8893 человек.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 217 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 94 908 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме. Обращения также принимает диспетчерская служба 112.



По вопросам профилактических мероприятий работают телефоны горячей линии Управления Роспотребнадзора 89021693540, 411078 412883



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