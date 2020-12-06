Волонтерам Бурятии вручили памятные медали президента России

Награды получили все, кто помогал в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в регионе



5 декабря, в национальный День добровольца России в Ресурсном центре добровольчества «ДоброДом» глава Бурятии Алексей Цыденов вручил памятные медали волонтерам со всей республики, которые помогали в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе», учрежденные президентом России Владимиром Путиным, получили волонтеры, оказавшие поддержку жителям Бурятии в 2020 году.



- Уважаемые волонтеры, земляки. В первую очередь, я хочу вас искренне поблагодарить за жизненную позицию, за ваше стремление и дело. Весной, когда весь мир, вся страна столкнулись с коронавирусом, когда никто не был готов к таким масштабам, ваша помощь оказалась просто бесценной. Более тысячи человек волонтеров по всей республике помогали людям. Вы делаете огромную работу, развозите лекарства, оказываете помощь, реагируете на вызовы. Вы оказываете помощь тем людям, которым она наиболее необходима. И делаете это просто по зову души, по зову сердца и бескорыстно. И я еще раз хочу искренне вас поблагодарить. Обращаюсь к главам районов, когда волонтерам потребуется помощь, чтобы все органы власти могли быстро реагировать на ваши обращения, так же как вы реагируете на нужды людей, - подчеркнул Алексей Цыденов.



Он отметил, что решением правительства республики все волонтеры, которые помогают в борьбе с распространением коронавируса застрахованы. Причем, в зависимости от сложности протекания коронавирусной инфекции в организме сумма страховых выплат увеличивается. В Улан-Удэ и всех районах республики с весны этого года были открыты волонтерские штабы, которые помогают населению в трудной ситуации – доставляли продукты, лекарства, формировали бесплатные продуктовые наборы. Большую помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией оказали предприниматели, которые помогали своими возможностями – финансами, своей продукцией или услугами.



С марта 2020 года общероссийская акция «Мы вместе» стала идеей, объединившей всю страну. В акции приняли участие люди разных возрастов и профессий, разных взглядов и убеждений. Но всех объединило одно – бескорыстный порыв помочь людям.



- Хочу выразить благодарность Алексею Самбуевичу и правительству республики в целом от волонтеров за то, что вы всегда поддерживаете нас и оказываете помощь. За этот период у нас всегда был транспорт, гостиничное размещение и даже был организован отдых на Байкале. Мы это ценим и я уверен, что сообща, мы достигнем всеобщего здоровья общества в борьбе с коронавирусной инфекцией, - сказал Циденеши Болдоев, волонтер штаба ОНФ в Бурятии.



Отметим, что в рамках Всероссийской акции «МыВместе» в республике работали более 950 волонтеров. Среди них – добровольцы ДоброДома, волонтеры-медики, активисты ОНФ, волонтеры региональных общественных молодежных организаций, а также все неравнодушные жители Бурятии.



Фото: пресс-служба главы и правительства Бурятии

