В Бурятии скончался детский анестезиолог-реаниматолог

За 35 лет работы Ардан Баторов спас сотни детских жизней
В Бурятии умер еще один врач. Об этом сообщили в Минздраве Бурятии.
"С глубоким прискорбием медицинская общественность и коллектив Республиканского перинатального центра сообщает о безвременной кончине коллеги, врача детского анестезиолога- реаниматолога со стажем более 35 лет, спасшего множество детских жизней, заслуженного врача Республики Бурятия - Ардана Базаровича Баторова", - сообщили в ведомстве.
Отметим, официальная причина смерти врача не называется. Однако в комментариях к посту говорится о том, что ранее Ардану Баторову требовалась кровь.
В Минзраве рассказали, что после окончания Красноярского медицинского института и прохождения интернатуры Ардан Базарович работал участковым врачом в детской больнице 2 Улан-Удэ, в 1988 году врачом психиатром-наркологом в Республиканском наркологическом диспансере.
С 1989 года Ардан Базарович посвятил свою жизнь одному из самых сложных направлений медицины - детской анестезиологии и реанимации, пройдя путь от врача до заведующего отделения.
С июня 2008 года Ардан Базарович трудился в Республиканском перинатальном центре.
Ардан Базарович выезжал в районы по санитарной авиации с оказанием практической помощи районным врачам. В 2017 году прошёл профессиональную переподготовку по рентгенологии.
За добросовестный труд во благо здоровья награждён Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации, медалью за заслуги перед Здравоохранением Бурятии 2 степени. Ардан Базаровича отличало жизнелюбие и оптимизм, подлинная интеллигентность, высокий профессионализм.
Напомним, 28 ноября на 66-м году жизни от короновирусной инфекции скончался заслуженный врач Республики Бурятия Владимир Алексеев. С июня 2019 года он работал главным врачом Улан-Удэнского филиала по железнодорожному транспорту «ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в РБ».
2 декабря в ковидном стационаре БСМП скончался Владимир Тармаев, который руководил министерством здравоохранения Бурятии с 1987 по 1994 годы.
Ранее Кабанская ЦРБ выразила соболезнования в связи со смертью 54-летнего врача-реаниматолога Павела Душкина. В октябре этого года его перевели на работу в ковидный госпиталь на базе инфекционного отделения Селенгинской больницы. Причина смерти врача не уточнялась.
17 ноября на 64-м году жизни от коронавируса умерла врач общей практики Кижингинской ЦРБ Галина Бурхиева. 15 ноября на 65-м году жизни от коронавирусной инфекции умерла старшая медицинская сестра операционного блока Республиканской клинической больницы им. Семашко Галина Атутова.
Фото: "Номер один", минздрав Бурятии
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