В Бурятии студенты и лесники собрали 700 кг шишки

Часть семян будет высеяна в питомниках и теплице, а остальное заложено на хранение в резерв на случай неурожайных лет



Студенты направления «Лесное дело» и преподаватели БГСХА вместе с лесниками собрали сосновые шишки в Кабанском районе. Перед сбором сотрудники «Лесресурс» провели инструктаж – рассказали студентам, как правильно собирать шишку сосны, с соблюдением техники безопасности, а также о том, какая шишка подходит для сбора. Совместными усилиями они собрали 25 мешков сосновых шишек – это около 700 кг шишек. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.



«Мы активно сотрудничаем со студентами- они часто помогают нам и в различных акциях в посадках, уборках, а также сборах шишки сосны. Мы стараемся передать все знания и опыт подрастающему поколению лесников, ведь в итоге они придут устраиваться на работу к нам» - сообщил Дмитрий Ставников, заместитель руководителя АУ «Лесресурс».



Для сбора лесники и студенты использовали специальные крюки, сделанные специалистами «Лесресурс». С помощью таких крюков один человек наклоняет ветви сосен, а второй срывает ещё зеленые, нераскрывшиеся шишки.



«Мне понравилась наша поездка, мы собирали шишки первый раз, нам все объяснили – как правильно работать с инструментами и как собирать шишки. Тем более находиться в красивом зимнем лесу очень понравилось» - рассказала Светлана Разумова, студентка БГСХА.



Также в планах вместе со студентами – зимой заложить экспериментальную площадку по выращиванию сосны, кедра и лиственницы с закрытой корневой системой. Так лесники к весне смогут сформировать правильный подход по более эффективному выращиванию посадочного материала, а студенты – набраться опыта и на практике применить свои знания и умения.



В этом году лесники планируют собрать более 60 тонн сосновых шишек в рамках нацпроекта «Экология», федерального проекта «Сохранение лесов», который реализуется по инициативе президента России. После переработки, часть семян будет высеяна в питомниках и теплице, а часть - заложена на хранение в резерв на случай неурожайных лет. Также сдать сосновую шишку в лесхоз может любой желающий.



Фото: пресс-служба РАЛХ

