В Бурятии по итогам недели прирост количества выявленных заболевших COVID-19 составил 10%

По приросту заболеваемости в процентном соотношении республика занимает первое место среди субъектов ДФО

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) в Республике Бурятия количество выявленных заболевших с 28 ноября по 4 декабря выросло на 10%. По приросту заболеваемости в процентном соотношении Бурятия занимает первое место среди субъектов ДФО. За последнюю неделю показатель Бурятии уменьшился: по данным на 28 ноября прирост выявленных случаев коронавируса также составлял 12%.Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подготовил инфографику с динамикой недельного прироста новых случаев заболевания COVID-19 в регионах ДФО.Наибольший прирост в Дальневосточном федеральном округе за неделю наблюдается в Чукотском автономном округе: там количество выявленных случаев COVID-19 выросло на 10%. Наименьший прирост зафиксирован в Магаданской области - 6%.Фото: pixabay.com