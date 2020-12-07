Жить долго им мешают бедность, низкие пенсии, болезни, ощущение ненужности и одиночество



В разные эпохи в разных странах люди по-разному определяли и определяют возрастной рубеж, за которым начинается старость. В наши дни россияне считают, что старость начинается с 62 лет, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.

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В среднем при своем нынешнем образе жизни и в текущих обстоятельствах россияне ожидают дожить до 78 лет. При этом женщины настроены дожить до 81 года, а мужчины до 74 лет. Минимальное названное значение - 30 лет (среди женщин - 37 лет, среди мужчин - 30 лет), а максимальное - 150. В идеальных же условиях россияне могли бы дожить до 85 лет, а максимально прожить целых 200 лет.



Самые распространенные проблемы, с которыми приходится сталкиваться пожилым россиянам, по мнению наших соотечественников: бедность, низкие пенсии - 71%, ухудшение здоровья, различные болезни - 44%, а также ощущение ненужности, невостребованности (19%) и одиночество (17%).



Пожилые люди в России, по мнению наших соотечественников, вызывают у окружающих уважение (54%). Считают, что к ним относятся без уважения, 43% опрошенных, чаще жители городов-миллионников (48%).



Фото: pixabay.com

В разные эпохи в разных странах люди по-разному определяли и определяют возрастной рубеж, за которым начинается старость. В наши дни россияне считают, что старость начинается с 62 лет, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представляет данные исследования о восприятии возраста старости, ожидаемой и идеальной продолжительности жизни.В среднем при своем нынешнем образе жизни и в текущих обстоятельствах россияне ожидают дожить до 78 лет. При этом женщины настроены дожить до 81 года, а мужчины до 74 лет. Минимальное названное значение - 30 лет (среди женщин - 37 лет, среди мужчин - 30 лет), а максимальное - 150. В идеальных же условиях россияне могли бы дожить до 85 лет, а максимально прожить целых 200 лет.Самые распространенные проблемы, с которыми приходится сталкиваться пожилым россиянам, по мнению наших соотечественников: бедность, низкие пенсии - 71%, ухудшение здоровья, различные болезни - 44%, а также ощущение ненужности, невостребованности (19%) и одиночество (17%).Пожилые люди в России, по мнению наших соотечественников, вызывают у окружающих уважение (54%). Считают, что к ним относятся без уважения, 43% опрошенных, чаще жители городов-миллионников (48%).Фото: pixabay.com