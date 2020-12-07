В Бурятии бюджет района переплатил за электричество 37 млн рублей

Нарушение в использовании субсидии выявила прокуратура





Прокуратура Бурятии проверила исполнение бюджетного законодательства при расходовании субсидии на компенсацию затрат по поставке электроэнергии в Баунтовском районе.

«В соответствии с соглашениями, министерство строительства и модернизации ЖКХ предоставило бюджету Баунтовского района субсидию. Она выделена на компенсацию расходов поставщика электроэнергии, вырабатываемой дизельными электростанциями в удаленных населенных пунктах, где отсутствует централизованное электроснабжение. Сумма субсидии за 2018-2019 годы составила 67 млн рублей. Муниципальное образование предоставило субсидию ООО «Сибирь», осуществляющему поставку электроэнергии. Однако целевое освоение субсидии предприятием не выполнено, электроэнергии выработано меньше, чем предусмотрено нормативами», рассказали в надзорном ведомстве.Прокуратура подала к ООО «Сибирь» иск о возвращении суммы неиспользованной субсидии в размере 37 млн рублей в бюджет района. Баунтовский районный суд требования прокурора удовлетворил. Верховный суд Бурятии решение райсуда оставил без изменения, жалобу ответчика без удовлетворения.Фото: pixabay.com