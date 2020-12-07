В Бурятии COVID-19 ослабил хватку, но перелома нет

За сутки выявлено 244 новых случая, скончались восемь больных



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 20 887. Это на 244 случая больше, чем было в воскресенье, 55% (11 568) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 485 человек, восемь - за минувшие сутки, сообщили в ресубликанском управлении Роспотребнадзора.



Из 244 новых случаев коронавируса: 193 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 4582 человека.



В стационарах республики получают лечение 1977 пациентов с новой коронавирусной инфекцией (из них детей - 28), в том числе с осложненной внебольничной пневмонией – 1586. В отделениях реанимации находятся 102 пациента (из них старше 65 лет – 57), на ИВЛ 56 пациентов (из них старше 65 – 24), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 42. 485



Амбулаторное лечение проходят 2 202 пациента с COVID-19, наблюдается 9 159 человек.



Всего выздоровели от COVID-19 – 16 223 (+171) человека. Дополнительно снят с наблюдения 281 пациент.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2869 коек, занято – 1977, свободно – 892 койки. Занятость коечного фонда составляет 68,9%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1895 человек, с нарастающим итогом – 659 704 человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



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