В Бурятии купят более 1200 планшетов для школьников из многодетных семей

Деньги на это выделяются благодаря экономии средств единой дальневосточной субсидии



В Бурятии на 7,4 миллиона рублей закупят 1258 планшетов для школьников. Эта мера поддержки поможет при необходимости организовать дистанционное обучение детей, в том числе, из многодетных семей. Деньги на эти цели появились благодаря экономии средств единой дальневосточной субсидии.



Всего сэкономлено 38 миллионов рублей, который направляются на строительство детского сада в Кяхте, реконструкцию комбината школьного питания в Улан-Удэ, строительство котельной муниципальном образовании Ангоянское. Работы на этих объектах ведутся опережающими темпами.



Как сообщает минвостокразвития России, в 2020 году в рамках «Единой субсидии» дальневосточным регионам на развитие социальной инфраструктуры направлено более 28 миллиардов рублей. По словам министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, семь дальневосточных регионов (Камчатский, Приморский края, Бурятия, Забайкальский край, Амурская, Сахалинская области, Еврейская автономная область) представили предложения по перераспределению 711 миллионов рублей, сэкономленных в рамках «Единой субсидии». Необходимость перераспределения объясняется экономией средств, а также невозможностью выполнения ряда работ в рамках ранее одобренных мероприятий – в том числе, из-за ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Перераспределение средств «Единой субсидии» для ускорения модернизации и строительства социальной инфраструктуры в точках экономического роста утверждено на заседании президиума правительственной комиссии по Дальнему Востоку.



«Руководителям регионов, в которых есть экономия, я признателен. Сэкономленные деньги, которые предоставлялись по линии «Единой субсидии» надо оставлять региону, направлять на строительство новых объектов по предложениям этих регионам. А там, где есть срывы сроков, необоснованные исключения объектов, надо принимать другие решения. Денег сейчас не хватает. Каждый рубль должен использоваться максимально эффективно. За всем этим должен быть контроль губернаторов», – подчеркнул полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.



Фото: minvr.gov.ru

