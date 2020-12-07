В России выделят леса рыбакам

Новый вид использования лесов предлагает ввести минприроды РФ



Ввести новый вид использования лесов в часть 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ предложило минприроды России. Оно сформулировано, как «Осуществление видов деятельности в сфере рыбного хозяйства». Правительство РФ одобрило предложение, которое вынес на заседание кабинета министров Александр Козлов, сообщила пресс-служба ведомства.



«Предлагаем, чтобы граждане, которые уже обладают правом на добычу водных биоресурсов, имели право заключить договор аренды лесного участка, который нужен для осуществления рыболовства. Например, разместить на прибрежных лесных участках некапитальные объекты: сушилки для снастей, склад для хранения инвентаря, нестационарные холодильники. Подчеркиваю, это право не предусматривает рубку леса. Только размещение некапитальных объектов», - прокомментировал глава минприроды Александр Козлов.



Все объекты, которые могут быть установлены, обязаны строго соответствовать установленным правовым режимам этих лесов. Рубка лесных насаждений категорически запрещена. К слову, аналогичная практика уже существует при ведении недропользования, осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, ведения сельского хозяйства на землях лесного фонда.



Правительство приняло решение одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере рыбного хозяйства» и внести его в Госдуму в установленном порядке.



Фото: «Номер один»

