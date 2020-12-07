В Бурятии горят трубы

Перекалы печей и дымоходов становятся причинами крупных пожаров







В Бурятии с похолоданием начинается серия пожаров, вызванных перекалами печей и труб. Сегодня ранним утром произошел пожар в селе Большой Куналей, сообщает Республиканское агентство ГО и ЧС.



Из-за значительного удаления ближайшей пожарной части от места возгорания первыми к нему прибыли добровольные пожарные поселения «Большекуналейское». К этому моменту баня горела изнутри, огонь распространился на пристроенную к ней стайку, существовала угроза перехода огня на несколько надворных построек, находящихся рядом. Добровольные пожарные ликвидировали открытое горение до прибытия основных сил пожарной охраны. В результате пожара сгорела баня и стайка. Переход огня на другие надворные постройки не допущен.



Днем ранее произошел крупный пожар в пригороде Улан-Удэ. Ранним утром 6 декабря в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района произошел пожар на территории частного домовладения.На момент прибытия пожарных горел дом, пристроенные к нему гараж и баня, существовала угроза распространения огня на соседние дома.



К ликвидации возгорания были привлечены огнеборцы трех пожарных частей (села Нижний Саянтуй и Улан-Удэ). Ввиду позднего обнаружения пожара спасти дом и надворные постройки не удалось. Совместными усилиями пожарных переход огня на два соседних жилых дома предотвращен. Причиной пожара, вероятно, послужил перекал трубы дымохода в бане. Жильцы размещены у родственников.



Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает, что нельзя оставлять топящиеся печи без присмотра, а также напоминает, что в соответствии с п. 6.6.16 СНиП 41-01-2003 расстояние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемой конструкции не должно быть меньше 50 см – при установке отопительной печи необходимо выполнить это требование пожарной безопасности.

При обнаружении пожара незамедлительно сообщите об этом по телефону "101" или "112".



Также вчера, 6 декабря, в поселке Таксимо Муйского района произошло загорание гаража. На момент прибытия пожарных горела кровля гаража, существовала угроза распространения огня на летнюю кухню, стайку и подсобное помещение, расположенные под одной крышей с горящим строением. Возгорание было оперативно ликвидировано.В результате пожара повреждена стена изнутри и крыша гаража на общей на площади 4 квадратных метра, распространение огня по основным конструкциям на другие строения пожарные не допустили. Причиной пожара, вероятно, послужил перекал трубы дымохода.



А в СНТ «Геолог» Иволгинского района 6 декабря произошел пожар в бане. На момент прибытия огнеборцев в строении было задымление. За три минуты открытое горение было ликвидировано. В результате пожара повреждено потолочное перекрытие в бане возле печи на площади 1 квадратный метр. Причиной пожара, предположительно, послужил перекал трубы дымохода.



Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает, что нельзя оставлять топящиеся печи без присмотра, а также напоминает, что расстояние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемой конструкции не должно быть меньше 50 см – при установке отопительной печи необходимо выполнить это требование пожарной безопасности.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС



