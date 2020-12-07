В Бурятии ликвидировано сразу пять свалок в одном селе

«Волшебный пинок» муниципалитету дали прокуратура, суд и приставы



В Мухоршибирском районе Бурятии судебные приставы обязали органы местного самоуправления принять меры по ликвидации несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных в сельском поселении «Хонхолойское», сообщили в республиканском управлении ФССП.



С иском об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства к муниципалитету обратился прокурор района в интересах неопределенного круга лиц после того, как стало известно, в ходе проверки надзорных органов на территории села выявлены пять несанкционированных свалок, одна из которых была расположена недалеко от автозаправочной станции.



На основании исполнительного документа судебный пристав незамедлительно возбудил исполнительное производство, в рамках которого руководству сельского поселения было вручено требование об исполнении судебного решения и вынесено предупреждение об административной ответственности.



Эти меры поспособствовали исполнению судебного решения. Выходом на место совершения исполнительных действий установлено, что территория свалки на площади около 12 гектаров расчищена в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, отметили в УФССП.



Фото: «Номер один»

