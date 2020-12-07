Бурятия остается одним из самых курящих и пьющих регионов России

За прошедший год никаких позитивных изменений в этой сфере не произошло





Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов РФ по отсутствию вредных привычек, в основе которого лежат шесть показателей, характеризующих распространенность основных вредных привычек среди населения. При расчете рейтинга учитывались потребление табака и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами. Использовались показатели за последние три года (2017-2019).

В Хакасии и Бурятии уровень продаж алкоголя относительно невысокий, а вот показатели смертности и преступности в состоянии алкогольного опьянения достаточно высоки. Кроме того, для всех регионов в замыкающей пятерке характерны одни из самых высоких по стране показателей преступности в состоянии алкогольного опьянения или связанных с употреблением наркотических средств.









В лидирующей пятерке по сравнению с результатами прошлого года произошли небольшие изменения. Первую и вторую строчки рейтинга по отсутствию вредных привычек все также занимают Чеченская Республика и Республика Дагестан, но следующие за ними Республика Ингушетия и Кабардино-Балкарская Республика за год поменялись местами. Замыкает лидирующую пятерку Тамбовская область, которая поднялась с девятой строчки.Как отмечают аналитики, слабая распространенность вредных привычек в республиках Северного Кавказа характерна для данного региона в силу сложившегося образа жизни, строгих традиций и менталитета жителей. В Тамбовской области наблюдается снижение потребления табака и алкогольных напитков, что положительно сказалось на позициях региона в рейтинге.Наибольшая приверженность вредным привычкам наблюдается в Магаданской области, Сахалинской области, Республике Хакасия и Республике Бурятия. Данные регионы входили в замыкающую группу рейтинга и по результатам прошлого года, не изменились и их места.Но есть и небольшие изменения - в замыкающую пятерку попала Амурская область, чьи позиции за год немного ухудшились. Все перечисленные регионы объединяет суровый климат, который вносит определенные коррективы в образ жизни местных жителей.Для входящих в замыкающую рейтинг группу регионов наиболее остро стоят проблемы употребления алкоголя и последствия этого, менее остро – курения. В Сахалинской области и Магаданской области не первый год наблюдаются наиболее высокие продажи алкоголя на одного взрослого человека.Фото: pixabay.com