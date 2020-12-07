Бурятская таможня выявила легализацию 6,5 млн руб от контрабанды леса

Заместитель руководителя компании-лесоэкспортера уже находится под следствием



Почти 6,5 миллиона рублей, полученных от контрабанды леса в Китай, незаконно ввела в официальный оборот заместитель руководителя компании-лесоэкспортера в Бурятии. Бурятская таможня выявила преступление, сообщили в ее пресс-службе.



Как рассказал заместитель начальника Бурятской таможни Александр Мартынов, бурятская компания контрабандным способом по подложным документам, сбывала в Китай лесоматериалы сосны и лиственницы из незаконно заготовленной древесины объемом 1,8 тысячи кубометров. Полученные от контрабанды денежные средства под видом различных финансовых операций компания обналичивала, а за наличные деньги производила оплату за несуществующие поставки лесоматериалов, оплачивала налоги, услуги, аренду помещений и территорий и прочее. Таким образом компания легализовала 6,46 миллиона рублей.



За отмывание денежных средств Бурятская таможня возбудила в отношении заместителя руководителя фирмы два уголовных дела по части 1 и части 2 статьи 174.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.



Ранее в отношении фигурантки вышеуказанных дел, Бурятская таможня уже возбудила два уголовных дела за контрабанду лесоматериалов, по которым в настоящее время проводится следствие.



Фото: Бурятская таможня

