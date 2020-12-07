В Улан-Удэ дело о вечеринке в «Фабрике» закончилось ничем

Суд не усмотрел в действиях Кирилла Покацкого состава правонарушения
Октябрьский районный суд Улан-Удэ прекратил производство по административному делу в отношении бизнесмена Кирилла Покацкого, сына известного предпринимателя и депутата Хурала Вячеслава Покацкого. Причина - отсутствие состава административного правонарушения, следует из картотеки судебных дел. Текст решения, принятого судьей Натальей Кузубовой 2 декабря, еще не опубликован.
Напомним, молодого предпринимателя привлекали к ответственности по ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Речь шла о нашумевшей вечеринке в гриль-баре «Фабрика», где 21 ноября прошло массовое мероприятие, видео которого попало в сеть. Власти заявили, что в отношении организатора вечеринки возбуждено административное производство, а Роспотребнадзор временно приостановил работу гриль-бара.
Фото: скриншот видео Роспотребнадзора
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